Antalya'ya bir günde 100 bin ziyaretçi

Antalya, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, sürdürülebilir turizm politikaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

12 Temmuz 2025'te kaydedilen 100 bin 646 yabancı turist girişi, 2021 - 2025 arasında temmuz aylarında görülen en yüksek rakam oldu.

Bu giriş sayısı, geçen yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.

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Antalya Havalimanı üzerinden; 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı’ndan ise 1.869 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı. Böylece toplam sayı; 100 bin 646’ya ulaştı.