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Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden turizm sektörü de etkilenirken, salgın kurallarının ihlal edildiğini gösteren görüntülere bir yenisi eklendi. Antalya’daki Titanic Mardan Palace’ta düzenlenen partide sosyal mesafe hiçe sayılırken dip dibe eğlenen kalabalıkta maske kullanan bir kişi dahi görünmedi.

PARTİNİN ARDINDAN BASKIN

Salgın kurallarının ihlal edilmesinin ardından harekete geçen yetkililer yasal işlem başlattı. Partinin yapıldığı mekan boşaltılırken otelin “safe turizm” yani güvenli turizm belgesinin de iptal edildiği öğrenildi.

Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir süredir üst düzey diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda geçen ay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ve Almanya’da temaslarda bulunmuştu.

RUS HEYET TÜRKİYE’DEYKEN

Bu temasların ardından dün Rusya’dan bir heyet otel ve tesislerde tedbirleri yerinde inceledi. Rus Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldığı heyete Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti. Rus heyetin incelemeleri tamamlamasının ardından bir rapor hazırlayacağı belirtildi. Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlamasında bu raporun etkili olması bekleniyor.