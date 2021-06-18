Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Antalya’da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden otele ceza

Rus heyetinin Covid-19 tedbirlerini yerinde incelemek üzere Türkiye’ye geldiği gün, Antalya’daki ünlü otelde tüm tedbirler hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgın kurallarının ihlal edildiği otele baskın yapan yetkililer, mekanı boşaltırken otelin güvenli turizm belgesini de iptal etti

Antalya’da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden otele ceza
HABERTURK.COM

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden turizm sektörü de etkilenirken, salgın kurallarının ihlal edildiğini gösteren görüntülere bir yenisi eklendi. Antalya’daki Titanic Mardan Palace’ta düzenlenen partide sosyal mesafe hiçe sayılırken dip dibe eğlenen kalabalıkta maske kullanan bir kişi dahi görünmedi.

PARTİNİN ARDINDAN BASKIN

Salgın kurallarının ihlal edilmesinin ardından harekete geçen yetkililer yasal işlem başlattı. Partinin yapıldığı mekan boşaltılırken otelin “safe turizm” yani güvenli turizm belgesinin de iptal edildiği öğrenildi.

Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir süredir üst düzey diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda geçen ay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ve Almanya’da temaslarda bulunmuştu.

RUS HEYET TÜRKİYE’DEYKEN

Bu temasların ardından dün Rusya’dan bir heyet otel ve tesislerde tedbirleri yerinde inceledi. Rus Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldığı heyete Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti. Rus heyetin incelemeleri tamamlamasının ardından bir rapor hazırlayacağı belirtildi. Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlamasında bu raporun etkili olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Halı fabrikasında kokunç cinayet! Kayıp kişi kuyuda bulundu - Haberler
GÜNDEMKorku fabrikası! Kayıp kişi kuyuda bulundu
TERKİRDAĞ'DA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! Tekirdağ kıyıları yeniden müsilajla kaplandı - Haberler
GÜNDEMTekirdağ kıyıları yeniden müsilajla kaplandı
Son dakika: 4'üncü yargı paketi Meclis'e geliyor
GÜNDEM4'üncü yargı paketinde 'kadına şiddet' detayı
1 polisin şehit olduğu saldırıda 16 gözaltı - Haberler
GÜNDEM1 polisin şehit olduğu saldırıda 16 gözaltı
SON DAKİKA: Duru'nun ölümünden sonra korkunç iddia! - Haberler
GÜNDEMDuru'nun ölümünden sonra korkunç iddia!
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme son gün tarihi ve 2021 AÖL kayıt yenileme ücreti
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri
AÖF yaz okulu kayıt ne zaman 2021? AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri
Sinovac koronavirüse karşı yüzde kaç etkili? İşte sinovac koruma oranı
GÜNDEMSinovac koronavirüse karşı yüzde kaç etkili?
VAHŞET! Son dakika: 2 çocuk annesi koca kurbanı - Haberler
GÜNDEM2 çocuk annesi koca kurbanı!
CAN PAZARI | Son dakika: Devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarptı - Haberler
GÜNDEMCan pazarı! Devrilen kurbanlık yüklü TIR'a çarptı