Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında hesap.com Antalyaspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Antalya Derbisi'nde gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 21:57 Güncelleme:
Konuk takımın 63. dakikada Nuno Lima ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra puanla tanışan Antalyaspor 29 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
