Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 26'ya, Başakşehir ise 33'e çıkardı.
Giriş: 09.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:00
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 26'ya, Başakşehir ise 33'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki Akdeniz temsilcisi, Adana Demirspor'a konuk olacak. Turuncu Lacivertliler, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ