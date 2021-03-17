Antalyaspor Alanyaspor kupa maçı için geri sayım başladı. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı finalde her iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki tüm futbolseverlerin merakla beklediği Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Alanyaspor maçı 17 Mart Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Antalyaspor : Boffin; Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren; Nuri, Fredy; Gökdeniz, Doğukan, Amilton; Orgill

Alanyaspor : Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Hasan Hüseyin, Siopis, Salih, Davidson, Mustafa, Babacar