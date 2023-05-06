Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi Antalyaspor 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, 54 ve 90'da Aboubakar ile 84'te Cenk Tosun'un golleriyle üç puanı kaptı.

Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, 80. dakikada Redmond'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.