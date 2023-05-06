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Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Aboubakar (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2'nci sıraya tırmandı.

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 (MAÇ SONUCU)
AA / HABERTURK.COM

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi Antalyaspor 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, 54 ve 90'da Aboubakar ile 84'te Cenk Tosun'un golleriyle üç puanı kaptı.

Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, 80. dakikada Redmond'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

F.BAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş bu galibiyetle ligde üst üste 4. kazanırken, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Puanını 68'e çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi 1 puan geride bırakarak 2'nci sıraya tırmandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

12. sıradaki Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.

6. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Erdal Rakip'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fernando'nun sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla vurduğu top, ön direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fredy'in şutunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.

54. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aboubakar, topu kafayla kaleci Helton'un sağından filelere gönderdi: 1-1.

55. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Helton topu kornere gönderdi.

62. dakikada Fredy'in sol köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top üstten dışarıya gitti.

76. dakikada Fredy'in ceza alanından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Redmond, ceza sahası dışında Bünyamin Balcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterdi. VAR incelemesi sonrası sarı kartını iptal eden hakem Kalkavan, bu oyuncuyu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş öne geçti. Redmond'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla gönderdiği orta sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un şutunda, top kaleci Helton'un sağından ağlarla buluştu: 1-2.

90. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda top üst direğe çarpıp filelere gitti: 1-3.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral

Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 88 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 69 Ndao), Fredy, Larsson (Dk. 87 Bertuğ Yıldırım), Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Saiss, Welinton Souza, Masuaku (Dk. 90+4 Necip Uysal), Hadziahmetovic, Maxim (Dk. 46 Onur Bulut), Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 90+5 Muleka), Aboubakar (Dk. 90+5 Umut Mereş)

Goller: Dk. 32 Ömer Toprak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 54 ve 89 Aboubakar, Dk. 84 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 80 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 22 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

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