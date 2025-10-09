Antalyaspor Erol Bulut ile anlaştı
Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor.
Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.
Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varan Erol Bulut, resmi sözleşmeye imza atmak üzere Antalya'ya geldi.
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapan Erol Bulut, son olarak Cardiff City'yi çalıştırmıştı.