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Antalyaspor - Galatasaray CANLI YAYIN

Antalyaspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor

ANTALYA - GS CANLI: Antalyaspor - Galatasaray CANLI YAYIN - Spor Haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR - GALATASARAY

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Halil
YEDEKLER: Okan, Taylan, Babel, Oğulcan, Emre Taşdemir, Luyindama, Mostafa, Saracchi, Arda, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Antalya
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Mete Kalkavan

YARIŞTA GERİYE DÜŞTÜ

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TAKIMDA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

50. RANDEVU

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.

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