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Antalyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Antalyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı. İşte tüm detaylar

06 Ekim 2018 Cumartesi, 17:50 | Güncelleme:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.

ANTALYASPOR - GALATASARAY

STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00 
YAYIN: beIN Sports1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Badou Ndiaye, Fernando, Belhanda, Henry, Rodrigues, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

GALATASARAY'DA 3 EKSİK 

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak. 

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

GALATASARAY, ANTALYASPOR KARŞISINDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

LİGDE 45. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor lig tarihinde 45. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

ANTALYA STADI

 

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