Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri Antalya'da oynanacak. Antalyaspor, güçlü rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk ederken, futbolseverler mücadeleye dair yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırmaya başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi iki takımın form durumu ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Süper Lig’de nefesleri kesecek bir randevu futbolseverleri bekliyor. Antalyaspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği mücadele, hem zirve hesaplarını hem de haftanın gidişatını etkileyecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayın durumunu sorguluyor. Gözler şimdi Antalya’da oynanacak bu kritik maçın tarihine çevrildi. İşte Antalyaspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi...
ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak duyuruldu.
ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadelenin yayıncı kanalı henüz kesinleşmedi. Yayının beIN Sports ekranlarından canlı olarak verilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Yayıncı kuruluşun resmi açıklamasıyla detaylar netleşecek.
GALATASARAY SON 18 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.
SARI-KIRMIZILI EKİP, 6 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.
Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.