Süper Lig’de nefesleri kesecek bir randevu futbolseverleri bekliyor. Antalyaspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği mücadele, hem zirve hesaplarını hem de haftanın gidişatını etkileyecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayın durumunu sorguluyor. Gözler şimdi Antalya’da oynanacak bu kritik maçın tarihine çevrildi. İşte Antalyaspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi...

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak duyuruldu.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadelenin yayıncı kanalı henüz kesinleşmedi. Yayının beIN Sports ekranlarından canlı olarak verilmesinin beklendiği ifade ediliyor. Yayıncı kuruluşun resmi açıklamasıyla detaylar netleşecek.

GALATASARAY SON 18 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.