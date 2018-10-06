Antalyaspor Galatasaray maçı heyecanı başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANTALYASPOR İLE 45. RANDEVUDA

Galatasaray ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLARIN İSTATİSTİĞİ

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

GALATASARAY YENMEKTE ZORLANIYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu akşamki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1 2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1 2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0 2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2 2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1 Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0 2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1 2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0 2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2 2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3 Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2 2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3 2017-2018 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 0

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