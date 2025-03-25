Antalyaspor’dan birlik ve beraberlik iftarı

Antalyaspor Kulübü, Ramazan ayının 24. gününde Meltem Hasan Subaşı Tesisleri’nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi.

"OMUZ OMUZA DİMDİK AYAKTAYIZ"

İftar sonrası konuşma yapan Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, göreve geldikleri 7 Ocak 2025 tarihinden bu yana üç ayı geride bıraktıklarını hatırlattı. "Sevdamız Antalya" diyerek yola çıktıklarını belirten Ergün, "Bize verilen sorumluluğun farkındayız. İlk günden bu yana kararlılıkla çalışıyoruz. Camiamızla omuz omuza, dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Davetimize katılan herkese teşekkür eder, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım" dedi.

DESTEK VE BAŞARIYA TEŞEKKÜR

Geceye katkı sunanlara da teşekkür edilen etkinlikte, Antalyaspor Yüzme Havuzu’nun çatısının yapımını üstlenen eski yönetici Sami Güral’a Başkan Ergün tarafından plaket takdim edilirken, çatı çalışmalarının 40 gün içinde tamamlanacağı açıklandı.

Ayrıca, farklı branşlarda derece elde eden sporcular da unutulmadı. Başarılı isimlere madalya ve plaketleri verildi. Program, çocukların dans gösterisiyle sona erdi.

Antalyaspor camiasını bir araya getiren organizasyona Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalyaspor A.Ş yöneticileri, eski yöneticiler, altyapı antrenörleri, sporcular, taraftar dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.