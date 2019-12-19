Antep sarması yemyeşil görüntüsüyle ağız sulandırıcı derecede tatlı olması ile gönüllerimize taht kurmuş Antep'in en meşhur tatlılarından biridir. Baklava deyince akla gelen Antepliler ilk akla gelen kişilerdir. Gerçi Yunanlılar Baklava bizim diyor ama hazırsanız Antep Sarma tarifini veriyorum.
Antep SarmaMalzemeler;
- 200 gram tereyağı
- 500 gram baklava yufkası
- 700 gram toz Antep fıstığı
Antep SarmaŞerbeti için:
- 600 gram toz şeker
- 300 gram su
Antep Sarması Yapılışı;
- Toz şeker ve suyu bir tencere içerisinde 5-10 dakika kadar kaynatalım.
- Kaynamış suyun içerisine 4-5 damla limon suyu ekleyelim.
- Tereyağını eritelim yufkanın 1 katına İncecik bir şekilde tereyağı sürelim.
- Her yerine biraz fıstık serpelim, yufkanın uzun kenarından başlayacak şekilde sıkıca saralım.
- Tatlımızı bir tepsiye dizelim. 5 santim uzunluğunda keselim.
- 120 derecede ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişirelim fırından çıkan tatlıya sıcak şerbet mi döküp bir güzel yiyelim.
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