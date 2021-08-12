Adını renginden dolayı Farsça Zer (Altın) kelimesinden alan Zerde; içerisine eklenen safran sayesinde bu renge dönüşür. Ancak Antep Mutfağında safran kullanmak yerine haspir otu ve çiçek suları eklenerek hazırlanır.

ZERDE (ASTARLI SÜTLAÇ) TARİFİ

Zerde için

1 su bardağı pirinç

4 su bardağı toz şeker

14 su bardağı su

1 yemek kaşığı haspir (safran veya zerdeçal da olabilir )

Itır yaprağı

Sütlaç için

1 litre süt

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı toz şeker

ASTARLI SÜTLAÇ (ZERDE) NASIL YAPILIR?

Sütlaç için pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Sütü ekleyip pişirmeye devam edin. Karışım hafifçe koyulaşmaya başladığında şekeri ekleyip karıştırın. Sütlacı kaselerin yarısına gelecek şekilde paylaştırın.

Pirinçleri bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Yarım su bardağı şeker ve 14 su bardağı su ilave edip tencereye alın. Orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Haspiri tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın. Suyunu tülbetten süzün. 5-6 ıtır yaprağını bir parça tülbent içine sarıp pirincin bulunduğu tencereye ekleyin. 15 dakika pişirip ıtır yapraklarını tencere içinden alın. Kalan şekeri ekleyip karıştırın. Sütlaçların üzerine paylaştırın. Soğutup servis yapın.