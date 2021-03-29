Antep’ten çıkan oyun 15 ülkede zirvede 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent’te faaliyet gösteren Tenet Games tarafından geliştirilen Get Rich! 3D, oyununun online marketlerde yer almasının ardından 3 aylık süreçte 5 milyon indirilme sayısına ulaştı.

Yarış konseptli mobil oyun Get Rich 3D, 15 ülkede en çok indirilen ilk beş oyundan biri arasına girdi. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya’da en çok oynanan oyun olarak öne çıktı. Tenet Games Kurucusu Murat Kul, katıldığı Supersonic Superstars yarışmasında 75 bin dolar değerindeki büyük ödülü kazanan oyunun geliştiricisi de oldu.

Get Rich! 3D’nin geliştiricisi Tenet Games’in kurucusu Murat Kul, “Türkiye oyun sektörü ile yeni gelişen teknolojiler ve sosyal medya platformları sayesinde gelişmeye devam ediyor. Ülkemiz dijital oyunlar konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Simülasyon türünde oyun yapmaya karar verince, gördüğüm videoları gözden geçirmeye başladım. Çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğimi fark ettim ve bunun doğasında bir Hyper Casual oyun olduğuna tanık oldum. Tüm yapman gereken iki tuşla alıp satmaktı. Hızlıca elimdeki assetleri kullanarak bir prototip yaptım ve SuperSonic’e CPI testi için gönderdim. Bu oluşum ilk başta 0.27 dolar gibi düşük bir CPI’ye sahipti ve bu durum Supersonic ekibinin dikkatini çekti. Get Rich’in pazarlanabilirlik potansiyelini fark ettiler ve birlikte çalışmak için Slack ile iletişime geçtiler” dedi.

‘BU İŞE ATLANTİK OKYANUSUNDA BAŞLADIM’

Dört yıl boyunca Brezilya’da inşaat mühendisi olarak çalıştığını, işinden arta kalan zamanlarda da mobil oyunları nasıl geliştirebileceği konusunda kendisini geliştirdiğini belirten Kul, “Tam zamanlı geliştiriciliğe geçeli sadece 6 ay oldu. Hedefim geniş bir stüdyoya sahip olup midcore başlıklar tasarlamaya başlamak. Oyun tasarlamaya ilk başladığımda diğer birkaç yayıncı ile tıklama oyunu ve bulmaca oyunu başlıkları konusunda çalıştım. Atlantik Okyanusu’nda bir petrol platformu üzerinde çalışırken ‘Postane’ adlı bir tıklama oyunu yayınladım” diye konuştu.

Oyunun elde ettiği başarıya da değinen Kul, “2020 yılında ortaya çıkan pandemi nedeniyle insanlar evlere kapandı ve evden yapılabilecek şeyler listesine en üst sıradan giren şey para kazanmak oldu. Bu oyunda potansiyeli fark ettikten sonra SuperSonic ile oyunun da ismi olan, ‘Zengin Ol’ temasına uygun olacak şekilde geliştirdik. Kısa dönemde, bir oyun daha yayınlamak istiyorum ve yeni ekip arkadaşları arıyorum” dedi.

ÜNİVERSİTE, TEKNOKENT, OSB İŞ BİRLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise şunları söyledi:

“Türkiye’de 209 üniversite var, lakin sadece 86 teknokent var ve bunların sadece 6’sı OSB’nin içinde. Biz de bunlardan birisiyiz. Bu organik ve güçlü bir iş birliği ile bu bağlamda hem sanayicilerimiz, hem öğretim elemanlarımız ve hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluştu. Tenet Games’in bu başarısı bunun en somut örneklerinden birisi.”