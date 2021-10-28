Antidepresan ilaç mucizesi! Ölümleri yüzde 91 azalttığı gözlendi 0:00 / 0:00

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“Lancet Global Health” dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, antidepresanların Covid-19 hastaları üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma yürüten bilim insanları, Brezilya'da yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş 1500 kişiyi inceledi.

Çalışmada, deneklerin yarısından, evdeyken 10 gün boyunca günde iki kez 100 miligram fluvoksamin içeren ilacı kullanması istendi, kontrol grubuna ise plasebo verildi.

Uzmanlar, deneklerden hangisinin hastaneye gittiğini ya da hangilerinin acil serviste uzun süre kaldığını görmek için dört hafta boyunca hastaları takip etti.

HASTALARIN HASTANEYE YATIŞLARINI YÜZDE 32 AZALTIYOR

Çalışmada, antidepresan ilacın, Covid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32, ilacı tolere eden hastalarda da ölümleri yüzde 91 azalttığı gözlendi.

Plasebo grubundaki 756 hastanın 119'unun hastaneye yatış ya da 6 saatten fazla acil durum gerektiren komplikasyonlar geliştirdiği gözlenirken, fluvoksamin kullanan 741 kişiden 79'u hastaneye başvurdu.

Araştırma ekibinde yer alan, McMaster Üniversitesinde görevli Dr. Edward Mills, fluvoksaminin Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara göre çok daha ucuz olduğunu belirterek Dünya Sağlık Örgütünün öneride bulunması halinde birçok yoksul ülke için ilacın hazır olduğunu ifade etti.

Covid-19 tedavisi için kullanılan yüksek maliyetli antikor tedavisine kıyasla 4 dolara satılan fluvoksaminin yoksul ülkeler için faydalı olabileceği belirtiliyor.