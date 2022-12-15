"BÜYÜK BİR KENT OLDUĞUNA DAİR BİLGİLER VERİYOR"

Antik limandaki çalışmaların çok önceye dayandığını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "1700 yıllardaki seyyahların haritalandırma çalışmalarında antik liman yer bulmuş. Çünkü içerisinde, bugün hapsolmuş iç liman bölgesinde bir su birikintisi var. Halkımızın 'Kalpli Göl' olarak tanıdığı ya da 'Pembe Göl' olarak isimlendirilen aslında bir iç liman bölgesi mevcut. Biz burada sadece kıyı bandının ötesinde, deniz içerisinde özellikle dış liman bölgesinde birkaç yıllık kalıntıların tespit edilmesiyle ilgili su altına belgeleme ve görüntüleme çalışması yaptık.