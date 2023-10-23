Antik Roma'da kadınların rolü neydi?
Tarih boyunca kadın her zaman önemli bir plandaydı. Bazı toplumlarda kadın hak ettiği değeri göremezken çoğunluğunda tarihin akışını değiştirecek kilit pozisyonundaydı. Peki, medeniyetlerin şekillenmesinde büyük bir rol üstlenen Antik Roma'da durum neydi?
Yaşamları ve değerleri neredeyse yalnızca erkeklerle, yani babalarıyla ve kocalarıyla ilişkili olarak tanımlanıyordu. Ancak bazı kadınlar kendi güçlerine sahip çıkmanın yollarını buldular.
Antik Roma'da kadınlar ister özgür ister köle olsun birçok rol oynuyorlardı: İmparatoriçe, rahibe, tanrıça, dükkan sahibi, ebe, fahişe, kız evlat, eş ve anne. Ancak kamusal yaşamda herhangi bir söz hakkına sahip değillerdi.
Tarihte de söz sahibi olamadılar. Kadın şair Sulpicia'nın sözleri ya da sevgilisini çağıran bir kadının Pompeii'nin duvarlarına karalanmış graffitisi gibi birkaç istisna dışında onlar hakkında bildiklerimizin neredeyse tamamı Roma'nın en elit çevrelerindeki erkeklerin yazılarından geliyor.
Pek çok kültürde olduğu gibi, antik Roma'da da kadının değeri neredeyse yalnızca babaları ve kocalarıyla ilişkili olarak tanımlanıyordu; çoğunluk ergenlik çağında evlendirildi. Hiçbir Romalı kadın oy kullanamaz, siyasi veya askeri meselelerde doğrudan rol oynayamaz veya cumhuriyetin ve daha sonra imparatorluğun nasıl yönetileceği konusunda resmi bir rol oynayamazdı. Yine de, genellikle en yüksek zenginliğe, eğitime ve aile statüsüne sahip olan kadınların, kendileri için yeni güç ve haklar talep etmenin yollarını bulduklarına dair ümit verici işaretler görebiliyoruz. Bazen bunu hayatlarındaki erkekleri etkileyerek, bazen toplumda dini bir rol üstlenerek ve daha nadiren de bir dereceye kadar hukuki ve ekonomik bağımsızlık elde ederek yaptılar.
ANTİK ROMALI ERKEKLER KADINLAR HAKKINDA NE YAZDI?
Akademisyen Genç Pliny, yaklaşık 15 yaşındayken kendisinden 25 yaş kadar genç olan genç gelini Calpurnia'ya yazdığı bir mektupta şöyle yazdı: "O çok zeki ve dikkatli bir ev kadını ve bana olan bağlılığı onun erdeminin kesin bir işareti." evlendiklerinde ondan daha Pliny ayrıca karısının yazılarını ezberleme yeteneğini de sevgiyle övdü.
Diğerleri kadınları çok daha sert bir şekilde tanımladı. Erken imparatorluğun ünlü şairi Ovid, kadınların "ilkel" cinsel dürtülerinin onları mantıksız kıldığına inanıyordu. Romalı siyasetçi ve avukat Cicero jüriye, atalarının kadınları infirmitas consilii yani zayıf muhakeme nedeniyle " öğretmenlerin (ya da vasilerin) yetkisine" verdiklerini hatırlattı. Cumhuriyetçi Roma'nın en saygı duyulan devlet adamlarından biri olan Marcus Porcius Cato, Romalıları bir kadına eşit muamele etmenin riskleri konusunda uyardı ve "onlar o andan itibaren sizin amiriniz olacaklar" dedi.
Belki de Romalı hicivci Juvenal, MS 2. yüzyılda yazdığı ünlü kadın düşmanı Altıncı Hiciv'inde en sert görüşleri sunmuştu. Şikayetleri arasında: Kadınlar her türlü riskli ama değerli girişimden kaçınıyordu. Rasgele ilişkilere eğilimliydiler ve entellektüel görüşlerini sergilemeye cesaret ettiklerinde çok sinir bozucu oluyorlardı. Ve kayınvalidesinin nabzı olan adama Tanrı yardım etsin: "Karınızın annesi hayattayken aile içi uyum şansı kaybolur."
MODEL ROMALI BAŞHEMŞİRE
Roma'nın yazılı ve yazılı olmayan yasal ve sosyal kurallarına göre ideal Romalı kadın, kendi kumaşını dokuyan, ailesinin işlerini denetleyen, kocasına çocuklar, yiyecek ve iyi yönetilen bir ev sağlayan ve uygun bir alçakgönüllülük sergileyen bir kadındı. Bu klişeye meydan okuyan kadınlar çoğunlukla dışlanıyorlardı.
Antik Roma tarihinin büyük bölümünde kadınların kendi adlarını bile alma hakları yoktu; neredeyse her zaman babasının soyadının dişil versiyonunu alıyorlardı. Yani Gaius Julius veya Marcus Terentius'un sırasıyla Julia ve Terentia adında kızları olacaktı. Birden fazla kız çocuğu olması durumunda, bir son ek ile ayırt edilirler: En büyüğü Julia Major, sonraki Julia Minor ve üçüncüsü Julia Tertia.
DİN KAPILARI AÇTI
Antik Roma toplumu erkekler tarafından yönetilirken, Roma tanrılarının panteonu erkekler tarafından yönetilmiyordu. Eski Romalıların taptığı üç yüce tanrıdan yalnızca biri -tanrıların kralı Jüpiter- erkekti. Diğer ikisi imparatorluğun baş tanrıçası ve koruyucusu Juno ile Jüpiter'in kızı, bilgelik ve savaş tanrıçası Minerva'ydı.
Vesta Bakireleri ya da Vesta rahibeleri şehrin en önemli sakinleri arasında yer alıyordu. Ergenlikten önce atanan ve 30 yıl boyunca iffetli kalmaları gereken altı genç kadın, Vesta'nın tapınağındaki ocak ateşini korumak gibi kutsal görevler üstlendi (ateş sönerse Roma'nın da söneceğine inanılıyordu) ve diğer önemli görevler, Julius Caesar gibi en zengin ve en seçkin Romalıların vasiyetleri. Rahibelerin dini önemi onlara alışılmadık bir güç ve nüfuz kazandırdı ve bunu zaman zaman kullandılar, örneğin genç Sezar'ı diktatör Sulla'dan kurtarmak için müdahale ederken.
ROMALI KADINLAR ERKEK GÜCÜNE DAYANIYOR
Son derece sınırlı kamusal yaşamlar, tümü seçkin sınıftan olan bir dizi anlayışlı antik Romalı kadının, erkekleriyle birlikte kendileri için de nüfuz alanları oluşturmasını engellemedi.
Roma cumhuriyetindeki en eski etkili kadın rol modellerinden biri, ünlü Romalı general Publius Cornelius Scipio Africanus'un kızı Cornelia'ydı. İyi eğitim almış ve askeri ve siyasi bir liderin evinde büyümüş, evliliği sırasında ve genç bir dul olarak Roma toplumunda akıllı bir varlık olarak ortaya çıkmıştır.
Evlilik tekliflerini (Mısır firavunu Ptolemy VIII'den gelen biri de dahil) reddetti, bunun yerine kendini hayatta kalan üç çocuğunu büyütmeye adadı. Gracchi kardeşler ("mücevherleri" olarak adlandırdığı) daha sonra popülist reformlara giriştiklerinde, onları kamuoyu önünde kararlı bir şekilde destekledi, mektuplarında onlara yol gösterdi ve bazen de azarladı.
Küçük oğlu Gaius Sempronius Gracchus'a şöyle yazdı: "Jüpiter, bu eylemlere devam etmenize bir an bile izin vermesin ve böyle bir deliliğin aklınıza gelmesine izin vermesin," diye yazdı. Her iki oğul da muhafazakar bir Romalı grup tarafından suikasta kurban gitti, ancak Cornelia hem öğrenimine hem de ailesine ve devlete olan bağlılığına karşı yaygın bir hayranlık ve saygıyı korudu.
Genç Faustina ise imparatorluk gücüyle çevriliydi: İmparator Antoninus Pius'un kızı, 15 yaşında geleceğin imparatoru Marcus Aurelius ile evlendi ve biri imparator Commodus olan 14 çocuk doğurdu.
Bir kadının alabileceği en yüksek statü olan Augusta unvanını alan az sayıdaki kadından biri olan Faustina, kocasına seferlerinde eşlik ettiğinde ordu tarafından saygı görüyordu ve görünüşe göre ona Mater Castrorum adını veren kocası tarafından da el üstünde tutuluyordu. “kampın annesi.” Öldüğünde Marcus Aurelius onun yasını tuttu, onu tanrılaştırdı ve ardından onun adına yetim kızlar için bir dizi okul kurdu.
Bir kadının alabileceği en yüksek statü olan Augusta unvanını alan az sayıdaki kadından biri olan Faustina, kocasına seferlerinde eşlik ettiğinde ordu tarafından saygı görüyordu ve görünüşe göre ona Mater Castrorum adını veren kocası tarafından da el üstünde tutuluyordu. “kampın annesi.” Öldüğünde Marcus Aurelius onun yasını tuttu, onu tanrılaştırdı ve ardından onun adına yetim kızlar için bir dizi okul kurdu.
Roma'nın ilk imparatoru Augustus'un karısı Livia'nın, kocası üzerinde muazzam bir etkisi vardı: Suetonius'un neredeyse çağdaş bir açıklaması, Augustus'un, karısının katkısını istediği öğelerin dikkatli bir listesini derlediğini anlatır; bu listeler çoğu zaman kendi tavsiyelerini geçersiz kılardı.
Livia, dokumaya ve diğer kadınsı uğraşlara olan bağlılığına rağmen sert eleştirilere maruz kaldı. Romalı tarihçi Tacitus, Yıllıkları'nda, yaşlanan Augustus üzerinde o kadar çok kontrol uygulayan ve "hayatta kalan tek torununu sürgüne gönderen" onu " ulus için gerçek bir felaket" olarak lanetledi. Çok geçmeden sadece Augustus'un torunlarını değil, imparatoru da zehirlemiş olma ününü kazandı.
İmparator Nero'nun etrafındaki güçlü kadınların durumu daha da kötüydü. Annesi ve sadık savunucusu Agrippina, çoğunlukla evlilik (ve muhtemelen cinayet) yoluyla iktidara giden yolda kurnazca manevralar yapmış ve aynı zamanda saygı duyulan Augusta unvanını da almıştı.
Ancak genç Nero'yu imparator olarak atamaya çalıştıktan (ve onun naibi olarak hareket ettikten) sonra, rakibi üvey kardeşi Britannicus ile üvey babası, üçüncü kocası imparator Claudius'un cinayetlerinin suçunu üstlendi. Nero'nun kendisi, kendisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan karısı Poppaea'ya yaptığı gibi onu da öldürmek için komplo kurdu.
Augustus çağı kadınların statüsünde en önemli değişikliklerden bazılarını beraberinde getirdi. Evli olmayan kadınlar ağır cezalarla karşı karşıya kalırken ve zina yapan kadınları cezalandıran yasalar sertleştirilirken, Julian yasaları en az üç çocuk doğuran kadınların bir erkeğin vesayetinden muaf tutulmasına da izin veriyordu.
Bu kadınları tanıdığımız erkek prizmasına rağmen, onların insanlığı ve çeşitliliği ortaya çıkıyor. Yüzyıllar geçtikçe, antik Roma'daki kadınlar hem erkek toplumlarının hem de fedakar kadın ideallerinin oluşturduğu uzun gölgeden giderek daha fazla kurtuldu. İsimlerini hiçbir zaman bilemeyebiliriz ama hikayeleri, kendilerinin ve ailelerinin geride bıraktıkları mektup ve yazı parçalarından parça parça ortaya çıkıyor.
Kaynak: History