Tarihin en acımasız diktatörleri! Milyonlarca insanın ölümüne neden oldular

1547'de Korkunç İvan, Rusya'nın ilk Çarı oldu ve 1598'deki ölümüne kadar iktidarda kaldı. Onun saltanatı, algılanan düşmanlara karşı acımasız taktiklerle damgasını vurdu ve neredeyse her gün işkence ve cinayetler meydana geldi. Rahipleri öldürme, kiliselere baskın yapma ve hükümet yetkililerini diri diri yakma emirlerini yerine getiren "Opriçnina" adında gizli bir polis gücü kurdu. Ivan, düşmanlarına işkence etmekten sadistçe zevk alıyordu ve onları kazıkta yakıyor ya da canlı canlı kaynatıyordu. En kötü şöhretli eylemlerinden biri, binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Novgorod'un yıkılmasıydı. Aslında Korkunç İvan'ın hükümdarlığı sırasında 60.000'den fazla cinayetten sorumlu olduğuna inanılıyor.

Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen III. Vlad, bugün Romanya olarak bilinen bölgeyi yöneten korkunç bir savaş ağasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yaptığı zalimce eylemler ona Bram Stoker'ın Drakula'sına ilham veren kötü şöhretli takma adı kazandırdı. Vlad'ın tercih ettiği infaz yöntemi olan kazığa oturtma, kurbanların cinsel organlarından ağızlarına kadar bir sopayla delinmesi ve onları yavaş ve dayanılmaz bir ölüme maruz bırakmasıydı. Rahatsız edici kayıtlar, kazığa oturtulmuş cesetler ve sivri uçlardan oluşan tüyler ürpertici bir ormanın ortasında yemek yediğini anlatıyor. Düşmanlarının derisinin yüzülmesi, kaynatılması, başlarının kesilmesi, kör edilmesi, boğulması, asılması, yakılması, kızartılması, hacklenmesi, çivilenmesi ve diri diri gömülmesi gibi korkunç eylemlerin emrini verirken, 20.000 civarında Osmanlı'yı kazığa astığı tahmin ediliyor.

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Francisco Solano Lopez (300.000'e kadar ölüm)

1860'larda Paraguay Devlet Başkanı Francisco Solano Lopez, Brezilya ve Arjantin'i çileden çıkaran süreçte Uruguay'ın iç savaşına müdahale etme riskini aldı. Lopez, daha fazla barış önerisini meydan okurcasına reddetti ve bu da geniş çaplı yıkıcı bir işgale yol açtı.

Lopez'in çocuk askerleri askere almak, çok sayıda milletvekilini (kendi kardeşi dahil) idam etmek gibi umutsuz önlemlere başvurması ve önemli toprak kayıplarına uğraması nedeniyle, ortaya çıkan savaş birçok yönden yıkıcıydı. Arjantin ordusu Paraguay'ı sekiz uzun yıl boyunca işgal etti. Lopez 1870'te vefat ettiğinde ve savaş nihayet sona erdiğinde Paraguay'ın nüfusu 525.000'den 221.000'e düşmüştü. Geriye 15 yaşın üzerinde hayatta kalan yalnızca 29.000 erkek kalıyor.