Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

Efsane bir kült ve bir dünya lezzeti olan muhteşem lezzetiyle yiyenlerin vazgeçemediği Sezar salatanın adının İmparator Julius Caesar’dan aldığı düşünülse de bu bir varsayımdan ibaret. Sezar salatanın adını bir Caesar’dan aldığı doğru ama bu Caesar; profesyonel bir aşçı olan Caesar Cardini’den başkası değil. Meksika kökenli bir salata olan Sezar salatanın ortaya çıkış hikayesi Amerika'da 1920'li yıllarda yaşanan alkol yasağına kadar gitmektedir.