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Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

Sezar salatasının efsane lezzetinden tatmayan, tatmadıysa da adını duymayan yoktur. Peki, bu muhteşem lezzetin adının nerden geldiğini biliyor musunuz? Sezar denilince akla gelen ilk kişi tarihe adını altın harflerle yazdırmış Roma İmparatoru geliyor. Bu salatanın da adının büyük imparatordan geldiğini düşünenler olabilir. Ancak gerçek pek de öyle değil. İşte tadı kadar ortaya çıkışı da ilginizi çekecek Sezar salatasının ilginç hikayesi…

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  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Efsane bir kült ve bir dünya lezzeti olan muhteşem lezzetiyle yiyenlerin vazgeçemediği Sezar salatanın adının İmparator Julius Caesar’dan aldığı düşünülse de bu bir varsayımdan ibaret. Sezar salatanın adını bir Caesar’dan aldığı doğru ama bu Caesar; profesyonel bir aşçı olan Caesar Cardini’den başkası değil. Meksika kökenli bir salata olan Sezar salatanın ortaya çıkış hikayesi Amerika'da 1920'li yıllarda yaşanan alkol yasağına kadar gitmektedir.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    1896 yılında İtalya' da doğan Caesar Cardini 1. Dünya Savaşından sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmiştir. Takvimler 1920’leri gösterdiğinde Cardini, Amerika’ya yerleştiği zaman Amerika’da süregelen alkol yasakları sebebiyle restoranını Tijuana’da yani Meksika’nın Amerika sınırında açmaya karar vermişti. O dönemlerde Amerika'da içki yasakları yaşanıyordu. Çünkü o dönem Amerikalılar kendi ülkelerindeki alkol yasakları sebebiyle Tijuana’da ki restoranları sıklıkla tercih ediyorlardı.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    İşte sezar salatanın doğuş hikayesi de tam olarak burada başladı.

    Kızı Rosa'ya göre, Cardini’nin Tijuana’da açtığı Hotel Casesar’s Palace’da Amerika’nın 'Bağımsızlık Günü' olarak yıllardır coşkuyla kutladığı 4 Temmuz'un yoğun hafta sonunda, otelinde ve restoranında daha önce ağırlamadığı kadar misafir ağırladı ve açıldığı günden yana geçirdiği en yoğun gününü yaşadı. Cardini'nin mutfağında malzemeler yetersiz kalmaya başladı.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Caesar Cardini kilerde kalan son malzemelerin tümünü kullanarak misafirlerini aç bırakmamak adına tüm yeteneğini konuşturarak bugün dünyanın en sevilen salata çeşitlerinden biri olan Sezar salatayı oluşturdu
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Bunun üzerine Caesar marul, zeytinyağı, çiğ yumurta, sarımsak, Parmesan peyniri ve Worcestershire sosu da dahil olmak üzere bazı artıkları bir araya getirerek meşhur sezar salatasını oluşturdu.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Günümüzde dünyanın en kült lezzetlerinden biri olarak kabul gören Sezar salata oldukça ilginç bir hikayeyle birlikte dünya mutfak literatüründe yerini aldı.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Bir başka rivayete göre: Sezar salatasının Caesar'ın kardeşi havacı Alex tarafından icat edildiği ve salataya "Havacı Salatası yani Aviator Salad" ismini vermiştir.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Diğer bir rivayete göre de Livio Santini bir çalışanın, salatayı 1925 yılında 18 yaşındayken Caesar'ın restoranının mutfağında annesinin tarifinden yola çıkarak yaptığını ve Caesar'ın tarifi ondan aldığını iddia etmiştir.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Sezar salatanın Avrupa'ya gelmesinde ise bir aşk hikayesi yatıyor. Aşkı için tahtını terk eden İngiltere Kralı VIII. Edward o zamanlar sevgilisi fakat sonrasında karısı olan Mrs. Wallis Simpson ile 1920’li yıllarda San Diego’da tanışır.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Simpson, sık sık Tijuana’ya Cardini’nin restoranına gidip Caesar salatasından sipariş eder. Cardini ise salatayı Simpson’ın yanında hazırlar sürekli. Seyahati pek seven Simpson, Avrupa’da her gittiği yerde bu salatayı sipariş ettiğinden salatanın ünü Avrupa’da da böylece yayılmış olur.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Salatanın orijinali marulla yapılıyor. Her marul yaprağının içine malzemeler konuyor ve yenmek istediğinde malzemelerle doldurulan yapraklar birer birer alınıyor. Orijinal tarifte salata, çatalla değil, elle yeniyor.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Şef Caesar Cardini’nin kardeşi Alex, daha sonraları Mexico City’de restoran zinciri açtı ve menüye "Orijinal Alex Cardini Caesar Salatası" koydu.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    Orijinal tariften tek farkı, salataya ançüez de eklemişti. Şimdilerde Amerika’nın lüks ve pahalı restoranlarında yapılan sezar salatalarının pek çoğu da ançüezli hazırlanıyor.
  • Sezar salatanın adı Roma İmparatoru Sezar'dan mı geliyor? İşte ortaya çıkış öyküsü

    1948 yılından itibaren Caesar Cardini, kızı Rosa ile birlikte dillere destan sezar salata sosunun patentini aldıktan sonra şişeleyip satmaya başlamıştır.

    Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek verilen her Sezar salata siparişinde kendisini andığımız Roma imparatoru Julius Caesar'ı anmaya devam edip Caesar Cardini'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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