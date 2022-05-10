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Antika tutkunu öğretmen zamanda yolculuğa çıkarıyor

Sakarya'da görev yapan 55 yaşındaki ilkokul öğretmeni Osman Açıkgöz, 43 yıldır severek biriktirdiği mutfak eşyalarından takılara, plaklardan kasetlere, kitaplardan fotoğraf makinelerine, el işi çalışmalarından ahşap oymacılığına kadar yaklaşık 1100 objeyi okulda sergiliyor

Antika tutkunu öğretmen zamanda yolculuğa çıkarıyor
AA

Sakarya'da görev yapan ilkokul öğretmeni Osman Açıkgöz, 40 yılı aşkın süredir severek biriktirdiği eşyalarla öğrencilerine zamanda yolculuk yaptırıyor.

AA'nın haberine göre Adapazarı ilçesindeki bir özel okulda sınıf öğretmenliği yapan 55 yaşındaki Açıkgöz, mutfak eşyalarından takılara, plaklardan kasetlere, kitaplardan fotoğraf makinelerine, el işi çalışmalarından ahşap oymacılığına kadar yaklaşık 1100 objenin yer aldığı sergiyi okul bünyesinde açtı.

Açıkgöz, çok eskiden beri kültürel değerlere merakının olduğunu, gençliğinden itibaren, 43 yıldır eşyaları toplayarak bu sergiyi oluşturduğunu anlattı.

Eşi Hülya Açıkgöz ile öğretmenlik mesleği süresince de toplamaya devam ettiği eşyalarla öğrencilerine katkı sağlamayı amaçladığını belirten Açıkgöz, "Prensip olarak gelenekten geleceğe kurduğumuz gönül köprüsünde öğrencilerimin daha donanımlı geçişini sağlayabilme adına geçmişlerini daha sağlıklı öğrenebilmeleri adına böyle bir birikim içerisine girdim. Yıllar boyunca biriktirdiğim tüm eserleri öğrencilerime tanıtarak geçmişleriyle bağ kurmalarını sağladım" şeklinde konuştu.

Açıkgöz, annesinin bakır tavasının ve güğümünün, kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu kaydetti.

"AYNI DUYGULARI TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ YAŞASIN İSTİYORUZ"

Okul müdürü Nuray Yıldız da serginin öğrencilere güzel değerler kattığını belirtti.

Sergiden kentteki tüm öğrencilerin faydalanmasını arzu ettiklerini dile getiren Yıldız, "Buraya ilk geldiğimizde çocukluğumuza, büyüklerimizin evlerine, farklı değerlere gittik. Aynı duyguları tüm öğrencilerimiz yaşasın istiyoruz. O yüzden bu sergiye ev sahipliği yapmaktan gerçekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"GELENEKLERE AİT EŞYALARIN BULUNMASI GÜZEL"

9. sınıf öğrencisi Aziz Ege Koç ise serginin tarihte kısa bir gezinti gibi olduğuna değinerek, "Babaannemin ve halamın kullandığı eşyaları canlı canlı görme imkanına sahibim." dedi.

7. sınıf öğrencisi Işıl Gümüş, farklı zamanlara ait birçok eserin yer aldığı sergide, geleneklere ait eşyaların bulunmasının güzel olduğunu kaydetti.

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