Antoine Griezmann resmen Orlando City'de

İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!

İstanbul'da kan donduran kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bir çocuk annesi 29 yaşındaki Semanur Algül, daha önce aile içi şiddet gördüğü eşi 30 yaşındaki H.A. tarafından öldürüldü. H.A., olaydan sonra evi ateşe vererek olaya, yangın süsü vermek istedi. Yapılan incelemede genç kadının önce darp edildiği ardından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan koca H.A. adliyeye sevk edildi