        Antoine Griezmann resmen Orlando City'de - Futbol Haberleri

        Antoine Griezmann resmen Orlando City'de

        İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın yeni adresi MLS ekibi Orlando City oldu. Golcü futbolcu, sezon sonunda Orlando City takımına katılım sağlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 18:33
        Griezmann resmen Orlando City'de!

        Atletico Madrid'de forma giyen ve geleceği merakla beklenen Fransız golcü Antoine Griezmann'ın yeni adresi açıklandı.

        MLS ekibi Orlando City SC, yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        SEZON SONUNDA DAHİL OLACAK

        Kulüpten yapılan duyuruya göre 35 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak MLS ekibine katılacak.

        MLS'TE YILLIK 10 MİLYON EURO ALACAK

        Griezmann'ın Orlando City'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

        BONSERVİSSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ

        Deneyimli futbolcunun yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edilirken, yeni takımıyla birlikte kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor.

        BU SEZON GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

        Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 42 karşılaşmada görev alan Griezmann, 13 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
