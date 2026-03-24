Antoine Griezmann resmen Orlando City'de
İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın yeni adresi MLS ekibi Orlando City oldu. Golcü futbolcu, sezon sonunda Orlando City takımına katılım sağlayacak.
MLS ekibi Orlando City SC, yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
SEZON SONUNDA DAHİL OLACAK
Kulüpten yapılan duyuruya göre 35 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun tamamlanmasının ardından Atletico Madrid'den ayrılarak MLS ekibine katılacak.
MLS'TE YILLIK 10 MİLYON EURO ALACAK
Griezmann'ın Orlando City'den yıllık 10 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.
BONSERVİSSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ
Deneyimli futbolcunun yaz transfer döneminde bonservissiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edilirken, yeni takımıyla birlikte kariyerinde farklı bir sayfa açması bekleniyor.
BU SEZON GÖSTERDİĞİ PERFORMANS
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 42 karşılaşmada görev alan Griezmann, 13 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.