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Antropoloji nedir ve neyi inceler? Antropoloji biliminin sağladığı faydalar nedir?

Antropoloji diğer bir deyişle insan bilimi, tarih boyunca yaşamış ya da halen yaşayan insan türlerini araştırır, inceler. İnsanın geçmişi ne kadar eskidir, karşılaşılan kültürler kendi kültürümüzden neden ve nasıl farklı olabilmektedir soruları tarihin her döneminde merak konusu olmuştur. İşte antropoloji neyi inceler? Antropoloji biliminin sağladığı faydalar nelerdir? Tüm bu merak edilenleri ve antropolojinin çalışma disiplinini, tarihsel sürece olan yaklaşımını sizler için derledik.

Antropoloji nedir ve neyi inceler? Antropoloji biliminin sağladığı faydalar nedir?
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Antropoloji, tarihsel süreçte insanlığın kültürel ve fiziksel yapısını kendine araştırma konusu olarak seçmiştir. Buradan hareketle insanlığın farklı yaşam koşullarına karşı gösterdiği tepki ya da uyum yine antropolojinin çalışma alanları arasında yer almaktadır. Farklı bir çalışma disiplinine sahip olan antropoloji kendi içinde de sosyal antropoloji, kültürel antropoloji ya da fiziksel antropoloji gibi çeşitlere ayrılır. Antropoloji çalışma disipliniyle tarih bilimine de katkılar sunar ve bütüncül bir tarih anlayışının gün ışığına çıkarılmasına yardım eder. İşte insan bilimi olarak da adlandırılan antropoloji nedir? En temelde antropoloji neyi inceler? Antropoloji ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Antropoloji Nedir?

Antropoloji, geçmiş insan türleri de dahil olmak üzere hem günümüzde hem de geçmişte insan davranışı, insan biyolojisi, kültürler, toplumlar ve dilbilim ile ilgilenen insanlığın bilimsel çalışmasıdır. İnsan bilimi olarak da adlandırılan antropoloji, insanın kültürel ve fiziksel yapısını araştırarak insanlık tarihinin aydınlatılmasına yardımcı olur. İnsanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği açılarından ele alan antropoloji, tarihsel süreçte insanlığın farklı dönemler ve koşullara nasıl uyum sağladığını, ortaya çıkan uyum sağlama biçimlerini, bu biçimlerin nasıl değiştiğini ve çeşitlendiğini görmeye ve göstermeye çalışır. Tarih boyunca yaşamış ve yaşamakta olan insanlığın tümüyle ilgilidir ve tüm yönleriyle ele almayı amaçlar. Kültürler arası karşılaştırmaya önem verdiği için bu noktada diğer disiplinlerden ayrılır. Nicel ve nitel metotlardan yararlanarak zengin bir yöntem bilimsel açıdan konularına yaklaşır.

Antropoloji Neyi İnceler?

Antropoloji prensipte tüm toplumların, tüm kurumlarıyla ilgilidir. Aynı zamanda inceleme konusu itibariyle kendi içerisinde çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Sosyal antropoloji toplulukların davranış kalıplarını incelerken, kültürel antropoloji toplumun değer ve normları da dahil olmak üzere kültürünü inceler. Bu iki başlık günümüzde sosyokültürel antropoloji altında birlikte de incelenmektedir. Öte yandan biyolojik ya da fiziksel antropoloji insanın biyolojik gelişimini, evrimini inceler. Geçmişin antropolojisi olarak da adlandırılan bir diğer dalı ise arkeolojik antropolojidir. Burada adından da anlaşılacağı üzere arkeolojik araştırmalar üzerinde yapılan antropolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Antropoloji Biliminin Sağladığı Faydalar

Antropoloji insanı hem fiziksel hem de toplumsal, kültürel açılardan inceleyerek, farklı zaman ve coğrafyalardaki insan ve insan grupları hakkında bilgi toplar. Toplanan bu bilgiler ışığında yapılan araştırmalar farklı koşullarda insan türünün nasıl şekillendiği ile ilgili bilgiler verir. Antropoloji insan davranışlarını ve insanın çevresiyle kurduğu ilişkileri anlamamıza yardımcı olur.

Antropolojinin Tarih Bilimine Katkıları

Antropoloji yaptığı araştırmalar sayesinde tarihsel açıdan yapılan çalışmalara tamamlayıcı katkı sağlar. Tarihsel açıdan incelenen belirli konularda, o konuyla ilgili insan ve insan gruplarının davranış ve yaşayışlarıyla ilgili araştırma sağlar ve bu sayede bütüncül tarihsel bir bakış oluşturulmasına yardımcı olur.

Antropolojik Yaklaşım Nedir?

Antropolojik yaklaşım, antropoloji alanında yapılacak çalışmalar esnasında uyulması gereken ilke ve kurallardır. Bunlar arasında 6 temel ilkeyi sayabiliriz;

  • Bütüncüllük
  • Evrensellik
  • Uyarlanma
  • Bütünleşme
  • Kültürel görecelik
  • Karşılaştırmacılık

Kültürel karşılaştırmalı bir yaklaşım benimsediği için alanındaki diğer bilimlerden ayrılan antropoloji, bu sebeple bu ilkelere ihtiyaç duymuştur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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