Antwerp - Genk maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A maçında Antwerp ile Genk, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. 25 puanlı Antwerp 3. sırada bulunuyor, Genk 30 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Genk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; Antwerp galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, Genk galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Antwerp son hafta oynanan Anderlecht maçında 2-1 yenildi.

Genk ise KAA Gent karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Antwerp, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 11 gol atıp 5 gol yedi.

Genk, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlike sahip. Bu maçlarda Genk 20 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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