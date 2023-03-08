Gaziantep Basketbol, FIBA EuropeCup Çeyrek Final ilk maçında Anwil Wloclawek deplasmanından 85-84 galip ayrıldı. Bu mücadelenin rövanşı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.
SALON: Wloclawek
HAKEMLER: Igor Mitrovski, Vladimir Jevtovic, Mihkel Manniste
ANWİL WLOCLAWEK: Moore 4, Williams 19, Sanders 17, Sobin 8, Laczynski, Slupinski 3, Petrasek 8, Nowakowski 19, Woroniecki 6
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller-Mcintyre 4, Hammonds 5, Dotson 27, Can Öğüt 5, Leon Apaydın, Egbunu 16, Hanlan 15, Carmichael 3, Frankamp 10, Muhsin Yaşar
1´İNCİ PERİYOT: 22-23
DEVRE: 40-49
3´ÜNCÜ PERİYOT: 64-65
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