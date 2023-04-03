Anya Taylor-Joy: Destansı bir iş olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anya Taylor-Joy: Destansı bir iş olacak

Anya Taylor-Joy, 'Mad Max' serisindeki 'Furiosa' karakterinin gençliğine odaklanacak yeni filmi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Destansı olacak" şeklinde konuştu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Anya Taylor-Joy: Destansı bir iş olacak - Magazin haberleri

    Taylor-Joy, samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, George Miller'ın yönettiği ve 24 Mayıs 2024'te çıkması beklenen 'Furiosa' filmindeki rolü için sabırsızlandığını belirtti.
  • Anya Taylor-Joy: Destansı bir iş olacak - Magazin haberleri

    Anya Taylor-Joy, 2015'te yayımlanan 'Mad Max: Fury Road'un öncesinde yaşananları anlatacak yeni spin-off'un, bu yapımdan farklı olacağını dile getirdi.
  • Anya Taylor-Joy: Destansı bir iş olacak - Magazin haberleri

    Anya Taylor-Joy, son 'Mad Max'in aslında bir yol filmi olduğunu ve üç günlük bir zaman dilimini anlattığını ama 'Furiosa'nın çok daha uzun dönemi kapsayan bir hikayesi olduğunu ifade etti.
  • Anya Taylor-Joy: Destansı bir iş olacak - Magazin haberleri

    "TAM DESTANSI BİR İŞ OLACAK"

    Yeni filme dair konuşan ünlü oyuncu, "Bu tam destansı bir iş olacak. Çok uzun bir dönemi anlatıyor ve 'Furiosa'yı daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu karakteri çok seviyorum. İnsan aklını alan bir deneyimdi. George, gerçekten en iyilerden. Umarım izleyicilerin de hoşuna gider" dedi.

    Fotoğraflar: AP

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.