AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu? En fazla 3 dersten başarısız olup, bu dersleri başarması durumunda mezun olacak öğrenciler için gerçekleştirilen AÖF 3 ders sınavı bu haftasonu yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrencilerin katılım sağlayacağı AÖF 3 ders sınavı için geri sayım başlarken, sınava katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, AÖF 3 ders sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2018 Anadolu Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, AÖF 3 ders sınav yerleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından öğrencilerin erişimine açılacak. AÖF sınav giriş belgeleri AÖF bürolarından da alınabilecek.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 3 der sınavına hazırlanan öğrenciler sınav tarihini merak ediyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden üç dersten başarısız olduğu bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciler üç ders sınavına katılacak. 2018 AÖF 3 ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

Üç ders sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da yapılacak.

ÜÇ DERS SINAVI NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz.

"Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir .

Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.