Açıköğretim Fakültesi ya da kısa adı ile AÖF, uzaktan eğitim metodu ile eğitim veren Anadolu Üniversitesinin bir fakültesidir. 1 milyondan fazla öğrenci açıköğretim fakültesinde eğitim görmektedir.

Ders kitaplarının dağıtımı, askerlik tecil işlemleri, öğrenci belgesi işlemleri, transkript, öğrenci kimlik kartı, kayıt silme, kayıt yenileme, ders seçimi, adres değişikliği gibi çok sayıda işlem AÖF Bürolarında gerçekleştirilir.

AÖF BÜROSU ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder. AÖF Büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların süresi boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF BÜROSU İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezinin Çağrı Merkezi telefon numarası: 0 850 200 46 10

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