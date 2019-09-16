AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? sorusu bugün itibariyle başlayan AÖF DGS kayıtları için adaylar tarafından merak ediliyor. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar AÖF DGS kayıt işlemlerini bugün itibariyle yapabilecek. İşte AÖF DGS kayıtları için gerekli belgeler...

AÖF DGS KAYITLARI BUGÜN BAŞLIYOR

AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır?

AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

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