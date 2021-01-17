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AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihi

AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Yurt genelindeki binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisini yakından ilgilendiren konuya ilişkin resmi açıklama geldi. 2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişilebilecek. Peki, AÖF sınıf geçme sistemi nasıl? İşte 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihi

AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihi

Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. AÖF Güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu. 16 Ocak'ta başlayan finaller önümüzdeki birkaç güne dağıtıldı. İşte AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:

16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:

23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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