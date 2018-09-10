AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri için adayların bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 öğretim yılı İkinci Üniversite başvuruları yarın başlayacak. Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte 2018 AÖF ikinci üniversite kayıtları ile ilgili tüm detaylar...

2018 AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

İnternetten başvuru işlemleri 11 Eylül'de saat 09.00'da başlayıp, 21 Eylül Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Kayıt işlemleri 11 Eylül Salı günü başlayıp, 20 Eylül Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramayacak. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli sayılmayacak.

21 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılmayacak. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak.

BAŞVURU VE KAYIT NASIL YAPILIR?

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İNTERNET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısını seçin. Açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak İnternet başvuru işleminizi gerçekleştirin.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ESASLARI

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeyler de (lisans, önlisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün önlisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

* Örgün/uzaktan öğretim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

* Meslek yüksekokullarına devam edenler/ mezun olanlar ile örgün lisans programlarından önlisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

* Lisans programlarına devam edenler/mezun olanlar,

* Anadolu Üniversitesi Açıköğretim S istemine göre öğret im yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamaz) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programların da programlarına devam edenler/ mezun olanlar;

* Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya kaydı olan öğrenciler Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin önlisans/lisans programlarından birine,

* Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya kaydı olan öğrenciler Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Aç ıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından birine;

* K ayıtlı oldukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak koşuluyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yapt ırabilir.

* İkinci Ü niversite kapsamında açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime YÖK zorunlu dersleri hariç olmak üzere ders ve kredi transferi yaptıramaz.

* Örgün öğretimin herhangi bir progr amına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilir.

* ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniver sitelerde kayıtlı öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanır.

* Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim - öğretim yapan fakülte lerde öğrenimine devam edenler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz.

* Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim - öğretim yapan fakültelerin bir programında öğrenci iken devam ettiği alan dışındaki örgün yükseköğretim progra mlarından birine yerleştirilen adayların kayıtları silinmez.

* Bir örgün yükseköğretim programına devam edenlerden veya bu programdan mezun olanlardan, Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim - öğretim yapan fakültelerin bir programına kay dolanlar, askerlik işlemleri dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

* Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim - öğretim yapan fakültelerin programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün programından kaydını sildiren öğrenci, bu durum unu belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

* Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar, sınava girmeden “İkinci Üniver site” kapsamında kayıt yaptırabilir.

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