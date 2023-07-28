AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?

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Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz'da başladı ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek. AÖF kayıt tarihlerine odaklanan öğrenciler "Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu öğrencileri ise 10 Temmuz'da başlayacak olan 6 haftalık eğitimin ardından sınav olacaklar. İşte 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıt tarihleri...