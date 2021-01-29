AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı!

AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Soruları üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. AÖF ikinci dönem kayıt tarihleri duyuruldu.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NEDİR 2021?

AÖF ikinci kayıt yenileme tarihleri 15 Şubat-25 Şubat tarihleri arasında yapılıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. 1-Derslerini seç. 2- Ücretini öde. 3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilmektedir.

1- ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir.

2- Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

3- Çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz.

4- Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.