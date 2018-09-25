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AÖF kayıt yenileme ders ekle-sil başladı! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2018-2019

AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 güz dönemi için kayıt yenileme yapacak öğrenciler, işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

25.09.2018 - 10:33 | Güncelleme:

Türkiye çapında gencinden yaşlısına birçok öğrencinin kayıtlı olduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi'nin (AÖF) yeni döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2018-2019 AÖF kayıt yenileme ders ekle-sil tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programının yenilenmesinden sonra, bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 05 Ekim 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

05 Ekim 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından, 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 (7 gün 24 saat) numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.

BİRÇOK BÖLÜMÜN DERS PROGRAMI YENİLENDİ

2018-2019 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır.

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