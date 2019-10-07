AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 2019 - 2020 eğitim dönem için kayıt yenileme tarihlerinin gelmesiyle birlikte işlemlerini yapmaya başladı. AÖF ikinci üniversiteye yeni kayıt yaptıracaklar için ise 2 Eylül'de başlayan başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. İşte 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
2019 - 2020 AÖF akademik takvimine göre, 7 Ekim'de yani bugün başlayan kayıt yenilme ders ekle / sil işlemleri 18 Ekim'de sona erecek. Öğrenciler seçmeleri gereken ve seçmeyi istedikleri dersleri seçip işlemlerini tamamladıktan sonra, kayıt yenileme ücretini de yatırmalılar.
AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt işlemleri 5 adımda tamamlanıyor. İlk kez kayıt yaptıracak adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.
AÖF'E İLK KEZ KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYIN
2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|- İkinci Üniversite
|02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma
|18 Ekim 2019 Cuma
|36 Gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS
|02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma
|13 Eylül 2019 Cuma
|11 Gün
|- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama
|16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma
|20 Eylül 2019 Cuma
|5 Gün
|- Ek Yerleştirme
|23 Eylül 2019 Pazartesi
27 Eylül 2019 Cuma
|27 Eylül 2019 Cuma
|5 Gün
|- Yatay Geçiş
|16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba
|18 Eylül 2019 Çarşamba
|3 Gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
17 Ekim 2019 Perşembe
|18 Ekim 2019 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma
|18 Ekim 2019 Cuma
|12 Gün
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Aralık 2019
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|18 - 19 Ocak 2020
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?
AÖF ikinci üniversiteye hali hazırdan bir üniversitede okuyan ya da mezun olmuş kişiler herhangi bir sınava girmeksizin kayıt yaptırabilir.
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