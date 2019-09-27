AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? soruları Açık Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler elektronik kayıt ile de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019

Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

AÖF 2019 KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI