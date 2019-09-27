AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? soruları Açık Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler elektronik kayıt ile de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt yaptırabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi: 19-21 Ağustos 2019
Anadolu Üniversitesine Yerleştiren Öğrencilerin Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.
Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
AÖF 2019 KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI
|Tarih
|Açıklama
10 Haziran‒10 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
19 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
22‒26 Temmuz 2019
Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
29 Temmuz‒09 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
01‒15 Ağustos 2019
Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru
06‒17 Ağustos 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru
16 Ağustos 2019
Lisans Programlarına Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
19-21 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi
19-23 Ağustos 2019
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi
23 Ağustos 2019
Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
29 Ağustos 2019
Diğer Yükseköğretim Kurumu Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
02‒04 Eylül 2019
Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavı Önkayıt/Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları
02‒06 Eylül 2019
Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı ve Kayıt
YORUMLAR