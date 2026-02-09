AÖF kayıt yenileme tarihi 2026: AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme ile ilgili detaylar belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, önce ders seçimini yapacak, ardından kayıt yenileme ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?