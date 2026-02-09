Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme tarihi 2026: AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Henüz kaydını yenilemeyenler AÖF kayıt ücreti, kayıtların son tarihi gibi detayları merak ediyor. İşte, AÖF kayıt yenileme ile ilgili bilgiler

        Giriş: 09.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:19
        1

        AÖF kayıt yenileme ile ilgili detaylar belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, önce ders seçimini yapacak, ardından kayıt yenileme ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        2

        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi - 13 Şubat 2026 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

        3

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

        Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

