AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025: Güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?
Güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 öğretim yılı için araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme takvimi yayımlandı. Buna göre kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 öğretim yılı için belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme takvimine göre, AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Ekim ayında başlayacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, ‘’Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme kılavuzu, ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.
2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
2024 - 2025 Eğitim-Öğretim yılı Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz yarıyılı yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri belli oldu.
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22:30’a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 07 Ekim 2024- 19 Ocak 2025 (15 Hafta)
Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 10 Şubat 2025- 25 Mayıs 2025 (15 Hafta)
Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri: 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)