        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025: AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025: AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF kayıt yenileme tarihi de belli oldu. Fakülte tarafından paylaşılan akademik takvimle güz dönemi kayıt yenileme takvimi merak edildi. İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri ve tarihi

        Giriş: 16.09.2025 - 15:53 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:53
        AÖF kayıtlarını yenilemek isteyenler için takvim açıklandı. AÖF kayıt yenilemeler e-Devlet ya da öğrenci şifresiyle aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirecek. İşte, AÖF kayıt yenileme tarihi

        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

        Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri yayınlanan akademik takvimle netlik kazandı.

        Buna göre AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılabiliyor.

