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AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite için son gün! Anadolu üniversitesi 2018-2019 kayıtları bitiyor

Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri için kayıt yenileme ve AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün. 11 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında AÖF kayıt tarihleri olarak belirlenmişti. Öğrenciler için kayıt yenileme ve ikinci üniversite için son uyarı yapıldı.

05.10.2018 - 10:30 | Güncelleme:

Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) kayıt yenileme ve ikinci üniversite için son fırsat. Anadolu Üniversitesi üzerinden gerçekleştirilen ön başvurular ve AÖF bürolarında yapılan kayıtlar için son gün bugün. İşte AÖF'de 5 Ekim itibariyle son bulacak işlemler...

AÖF ikinci üniversite başvuruları

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 Eylül - 5 Ekim 2018

AÖF kayıt yenileme işlemleri

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini buradan yapabilirler. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders ekle-sil ve kayıt yenileme tarihi: 25 Eylül - 5 Ekim 2018

Yatay geçiş ders ekleme işlemleri

2018-2019 Öğretim Yılında Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt yaptıranlar ders ekleme işlemini buradan yapabilirler.

Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Af kapsamında kayıt ders ekleme işlemleri

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir programından kaydı silinip 2018-2019 Öğretim Yılında af kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimizden, Fakülte tarafından atanan derslere ilave ders seçmek isteyenler Ders Ekleme işlemlerini buradan yapabilirler.

Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Ek Yerleştirme

ÖSYS Ek Yerleştirme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 2 - 5 Ekim 2018

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