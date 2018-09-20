AÖF ikinci üniversite kayıt belgeleri, yarın sona erecek Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıtları öncesinde araştırılıyor. Adaylar internet üzerinden ön kayıtlarını yaptıktan sonra ücretlerini ilgili bankalara yatırıp, AÖF bürolarına giderek kesin kayıtlarını yapacaklar. Önümüzdeki hafta ise AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme işlemleri yapılacak. AÖF ikinci üniversiteye kayıt için belgeler neler? AÖF ödemeleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

AÖF ikinci üniversite kaydı için gerekli belgeler şöyle:

- İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdır.

- Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanabilirsiniz. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Mezun olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun oldukları okul tarafından onaylanmış fotokopileri ile diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

Diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

- Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini veya YÖKSİS üzerinden alınan denklik belgesini de vermek zorundadır.

Kaydını yapan öğrenciler Aralık ayında öğrenci kimlik kartlarını AÖF bürolarından alabilirler.

AÖF ÖDEME NASIL YAPILIR?

İnternet başvurusu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME 2018

İkinci üniversite kayıt yenileme tarihi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

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