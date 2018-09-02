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AÖF kayıtları ne zaman? Açık üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2018 - 2019

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) kayıtları ya da başka bir kullanışla açık üniversite kayıtları, YKS tercihlerinin açıklanması sonrası yeniden gündeme geldi. Üniversite eğitimini AÖF'ten devam ettiren ve ettirmek isteyen öğrenciler AÖF - açık üniversite tarihini araştırıyor. İşte AÖF - açık üniversite kayıt tarihi...

02.09.2018 - 17:45 | Güncelleme:

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite eğitimini açıköğretim fakültesinde ( AÖF) tamamlayan veya eğitime AÖF'te devam etmek isteyen öğrenciler, açık üniversite kayıtt tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihlerini açıkladı. İşte AÖF kayıt tarihleri...

AÖF- AÇIK ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnternet Başvuru İşlemleri 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,
10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir.
İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

10 Eylül 2018 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar,  İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlarbağlantısından veya  aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Kayıt İşlemleri 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,
08 Eylül 2018 Cumartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Mazeretli Kayıt İşlemleri 10 Eylül 2018 Pazartesi günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

Adaylar, 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 10 Eylül 2018 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 10 Eylül 2018 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.08 Eylül 2018 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2017-2018 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 03-10 Eylül 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurularbölümünden ulaşabilirler.

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 03 Eylül 2018 Pazartesi
10 Eylül 2018 Pazartesi		 10 Eylül 2018 Pazartesi 7 Gün
- İkinci Üniversite 11 Eylül 2018 Salı
21 Eylül 2018 Cuma		 21 Eylül 2018 Cuma 10 Gün
- Yatay Geçiş 19 Eylül 2018 Çarşamba
21 Eylül 2018 Cuma		 21 Eylül 2018 Cuma 3 Gün

- Ek Yerleştirme
- Dikey Geçiş

 24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün

- Af Kayıt (7143 Sayılı Kanun)

-Sağlık Lisans Tamamlama

 24 Eylül 2018 Pazartesi
28 Eylül 2018 Cuma		 28 Eylül 2018 Cuma 5 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 04 Ekim 2018 Perşembe
05 Ekim 2018 Cuma		 05 Ekim 2018 Cuma 2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 24 Eylül 2018 Pazartesi
05 Ekim 2018 Cuma		 05 Ekim 2018 Cuma 12 Gün

AÖF DİJİTAL KİTABA GEÇİYOR, HARÇ ÜCRETLERİ DÜŞÜYOR!

AÖF'ün resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemeler güncelliğini hızla yitirmektedir. Öğrencilerimize daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zararı en aza indirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve hâlihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL’nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL’ye düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

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