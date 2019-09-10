2019 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlandı. Yaz okuluna kalan binlerce öğrenci bir üst döneme sıkıntısız geçebilmek için 14-15 Eylül tarihleri arasında sınava girecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019

AÖF sınav giriş belgesi https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi üzerinden Öğrenci Girişi yaparak ulaşabileceksiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bu yıl ilk defa açılan yaz okulunun dönem sınavları tek oturumda gerçekleştirilecek. 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınav saat 14:00’te başlayacak.

YAZ OKULU SINAVINA GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınava girebilmeleri için gerekli olan fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olarak kullanılabilecek belgeler ise şunlar: fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport. Ayrıca Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesinden biri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacak.