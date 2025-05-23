AÖF maratonu final sınavları ile sürüyor. Finallere kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF final tarihlerini mercek altına aldı. AÖF sınavları cumartesi ve pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "2025 AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...