AÖF sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bahar dönemi vize sınavları 2 ve 3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. Vize sınavının ardından gözler bahar döneminin kaderini belirleyecek olan AÖF final sınavlarına çevrildi. Lisans eğitimine açık öğretim üzerinden devam eden veya Anadolu Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, AÖF tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında merak edilenler…