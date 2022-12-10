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AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, geçme notu kaç?

AÖF güz dönemi sınavlarının başlamasıyla gözler AÖF sınav puanı hesaplama ve geçme notu hakkında detaylara çevrildi. 2022-2023 AÖF ders geçme notu ve vizeden kaç almak gerektiği sınav öncesinde adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte AÖF sınav puanı hesaplama...

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  • AÖF sınav puanı hesaplama ekranı: AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı?

    AÖF güz dönemi ara sınavları 10 - 11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler AÖF vize sınavı puan hesaplamaları ve ders geçme notu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 2022 AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

     
  • AÖF sınav puanı hesaplama ekranı: AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı?

    AÖF PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    Ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.
  • AÖF sınav puanı hesaplama ekranı: AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı?

    Örnek üzerinden açıklamak gerekirse:

    Ara sınav notu: 60 (60x0.30) = 18

    Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

    Toplam: 74'tür. Çıkan bu not, öğrencinin dersten aldığı puandır.
  • AÖF sınav puanı hesaplama ekranı: AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı?

    2022 - 2023 AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

    AÖF sınav geçme başarı notunun alt sınır değeri 35'tir.

    Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilmektedir.

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

    56 – 60 CB 2,30 Geçti

    50 – 55 CC 2,00 Geçti
  • AÖF sınav puanı hesaplama ekranı: AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı?

    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
  • AÖF sınav puanı hesaplama ekranı: AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı?

    AÖF ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

    "Başarı Notu", dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

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