AÖF sınav sonuçları açıklandı! Günlerdir "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı" şeklinde gelen sorular bugün itibariyle cevap bulmuş oldu. Anadolu Üniversitesi AÖG güz dönemi final sınav sonuçlarını resmi internet sayfasında öğrencilerinin erişine açtı. AÖF sınav sonucunu öğrenen öğrencilerin bundan sonraki işlemi AÖF 2. dönem kayıt yenileme olacak. İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF SORGULAMA EKRANI 2019

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek için yapmanız gereken tek şey https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresine tıklayım Öğrenci otomasyonuna girmeniz gerekiyor. Ardından TC kimlik numaranız, öğrenci numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra giriş yaparak puanlarınızı görebileceksiniz.

NOT: AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı yoğunluktan dolayı hizmet verememektedir. Yeniden açılınca haber sitemizden de öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARININ ARDINDAN AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci ikinci dönem eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebilmek için kayıt yenileme işlemi yapmak durumundadırlar.

AÖF 2. dönem kayıt yenileme 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.