AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? sorusu, açıklanan AÖF sınav sonuçlarında geçer not alamayan dersleri olan öğrencilerin gündeminde. AÖF sınav sonuçları, online olarak yapılan final sınavının tamamlanmasının 2 gün sonrasına erişime açıldı. AÖF yaz okulu ve sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2020

Sınavdan 2 gün sonra açıklanan AÖF sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, kişisel bilgilerinizle otomasyon sistemine giriş yapmanız gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle, yaz okulu açılmasına karar verildiği belirtildi. Yaz Okulu sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacak. Ancak yaz okulu kayıtları için henüz bir tarih verilmedi. AÖF'ün açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır."