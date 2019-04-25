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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde uygulanan 2019 bahar dönemi sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş sona erdi. AÖF çıkmış sınav soruları ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden yayımlandı. Gözler AÖF sonuçlarındaydı. AÖF Bahar Dönemi Ara sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?
Üniversite’nin resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan AÖF sonuç açıklamasında ‘Sınav sonuçlarınız Anadolu Mobil'de! Sonuçlar otomasyon sistemin yüklendiğinde sayfamızdan duyurulacaktır.’ İfadelerine yer verildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi ile T.C. kimlik numarası ve şifre girerek sisteme giriş yapılması gerekiyor. Ardından ders notları bölümünden o döneme ait sınav sonuçlarını görüntülemek mümkün.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF'de tüm sınav sistemleri gibi bir geçme notu bulunuyor. Sınavlardan başarılı şekilde geçip, dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalamayla geçmek için ise en az alınması gereken puan 39.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
Sınav Sonuç İtirazı ve Mazeret Sınavı
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
|SINAV TÜRÜ
|SINAV TARİHLERİ
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|24 - 25 Kasım 2018
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|12 - 13 Ocak 2019
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|13 - 14 Nisan 2019
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|25 - 26 Mayıs 2019
|2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
|27 Temmuz 2019
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