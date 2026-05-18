AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR VE GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim sisteminde ders başarı notu hesaplanırken vize ve final sınavlarının ağırlıkları farklı oranlarda baz alınır. Anadolu Üniversitesi'nin uyguladığı sisteme göre, dönem başında girilen ara sınavın (vize) %30'u, dönem sonunda girilen final sınavının ise %70'i hesaplamaya dahil edilir.

Bu iki sınav notunun ortalaması, öğrencinin o dersteki başarı puanını oluşturur. Üniversitenin uyguladığı harf notu sisteminde bir dersten doğrudan başarılı sayılabilmek ve "FF" kalarak dersten kalmamak için başarı puanının en az 35 veya üzeri olması gerekmektedir. 35 puan sınırının altında kalan öğrenciler, o dersi sonraki dönemlerde veya yaz okulunda tekrar almak durumundadır.