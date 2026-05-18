        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav sonuçları duyurusu açıklandı mı? 2026 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sonuç sorgulama ekranı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen dönem sonu sınavlarına katılan binlerce aday, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak 2026?" sorusuna yanıt arıyor. Ders geçme notları ve mezuniyet durumlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuçların yayımlanacağı resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF bahar dönemi final sınavı sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:06 Güncelleme:
        AÖF 2026bahar dönemi final sınavlarının sona ermesiyle birlikte gözler sonuç ekranına çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle mezuniyet aşamasındaki adaylar ve not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, "AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte AÖF sınav sonuç tarihi...

        AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının değerlendirme süreci devam ediyor. 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

        AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Üniversite tarafından yapılan son açıklamalara göre 2026 AÖF final sınavı sonuçları henüz erişime açılmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir gün henüz ilan edilmedi. Ancak Anadolu Üniversitesi’nin önceki dönem uygulamaları dikkate alındığında sonuçların genellikle sınavların tamamlanmasından sonra yaklaşık 10 ile 15 gün içinde erişime açıldığı biliniyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı bahar dönemi final sınavı sonuçlarının 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında ya da en geç Mayıs ayının son haftasında açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.

        AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR VE GEÇME NOTU KAÇ?

        Açıköğretim sisteminde ders başarı notu hesaplanırken vize ve final sınavlarının ağırlıkları farklı oranlarda baz alınır. Anadolu Üniversitesi'nin uyguladığı sisteme göre, dönem başında girilen ara sınavın (vize) %30'u, dönem sonunda girilen final sınavının ise %70'i hesaplamaya dahil edilir.

        Bu iki sınav notunun ortalaması, öğrencinin o dersteki başarı puanını oluşturur. Üniversitenin uyguladığı harf notu sisteminde bir dersten doğrudan başarılı sayılabilmek ve "FF" kalarak dersten kalmamak için başarı puanının en az 35 veya üzeri olması gerekmektedir. 35 puan sınırının altında kalan öğrenciler, o dersi sonraki dönemlerde veya yaz okulunda tekrar almak durumundadır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
