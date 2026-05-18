AÖF sınav sonuçları duyurusu açıklandı mı? 2026 AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen dönem sonu sınavlarına katılan binlerce aday, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak 2026?" sorusuna yanıt arıyor. Ders geçme notları ve mezuniyet durumlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuçların yayımlanacağı resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF bahar dönemi final sınavı sonuç sorgulama ekranı...
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tarafından yapılan son açıklamalara göre 2026 AÖF final sınavı sonuçları henüz erişime açılmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir gün henüz ilan edilmedi. Ancak Anadolu Üniversitesi’nin önceki dönem uygulamaları dikkate alındığında sonuçların genellikle sınavların tamamlanmasından sonra yaklaşık 10 ile 15 gün içinde erişime açıldığı biliniyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı bahar dönemi final sınavı sonuçlarının 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında ya da en geç Mayıs ayının son haftasında açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.
AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR VE GEÇME NOTU KAÇ?
Açıköğretim sisteminde ders başarı notu hesaplanırken vize ve final sınavlarının ağırlıkları farklı oranlarda baz alınır. Anadolu Üniversitesi'nin uyguladığı sisteme göre, dönem başında girilen ara sınavın (vize) %30'u, dönem sonunda girilen final sınavının ise %70'i hesaplamaya dahil edilir.
Bu iki sınav notunun ortalaması, öğrencinin o dersteki başarı puanını oluşturur. Üniversitenin uyguladığı harf notu sisteminde bir dersten doğrudan başarılı sayılabilmek ve "FF" kalarak dersten kalmamak için başarı puanının en az 35 veya üzeri olması gerekmektedir. 35 puan sınırının altında kalan öğrenciler, o dersi sonraki dönemlerde veya yaz okulunda tekrar almak durumundadır.